В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в результате очередного циничного обстрела российских оккупантов по гражданской инфраструктуре Харьковщины в поселке городского типа Золочеве погибли 3 человека. Обстрели произошли 21 июня.

Читайте также Ракетный обстрел Николаева, ВСУ уничтожили "элиту" вражеской армии: основное за 119 день войны

Вражеские снаряды попали в частные дома. В результате обстрела, к сожалению, погибли 3 мирных жителя поселка.

В результате обстрела погиб 46-летний мужчина. При осмотре места происшествия под завалами были найдены фрагменты тел еще одного мужчины и женщины,

– сообщили в областной прокуратуре.

Также сообщается, что снаряды и обломки от них повредили и разрушили несколько жилых домов.

При процессуальном руководстве Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по уголовному производству. Оккупантов, совершивших преступление, обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством.

Продолжается досудебное расследование, проводимое Богодуховским районным отделом полиции в Харьковской области. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области.

Обстрелы Золочева: россияне в очередной раз нарушают обычаи войны

Россия продолжает использовать опасные кассетные бомбы для обстрелов гражданского населения Украины. И Золочев, к сожалению, не стал исключением. Оккупанты обстреляли поселок ночью 17 июня кассетными снарядами.

Обратите внимание! Кассетные боеприпасы – это авиабомбы, артиллерийские снаряды или ракеты, которые вместо одного крупного взрывного снаряда содержат десятки или даже сотни меньших суббоеприпасов. Такой тип оружия запрещен Международной конвенцией с 2008 года. Запрет был поддержан 100 странами мира. Россия конечно этого не сделала.

Вечером 16 июня Генштаб ВСУ в своем отчете сообщил, что в течение дня на Харьковском направлении враг применял ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Золочев, Уды, Байрак, Победа, Рубежное, Верхний Салтов, Печенеги и Лебяже.

Утром 17 июня военные сообщили, что противник пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Кочубиевка, недалеко от Золочева. Наши воины ответили метким огнем и враг отошел.

Перед тем в ночь на 14 июня около 4:30 Золоче снарядами на парашютах. Погибших или раненых нет, повреждены четыре дома.

Смотрите также: Готова ли Харьковщина к обороне? – Смирнов