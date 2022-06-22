У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок чергового цинічного обстрілу російських окупантів по цивільній інфраструктурі Харківщини у селищі міського типу Золочеві загинуло 3 осіб. Обстріл відбувся 21 червня.

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Ворожі снаряди потрапили до приватних будинків. Внаслідок обстрілу, на жаль, загинуло 3 мирних мешканців селища.

Внаслідок обстрілу загинув 46-річний чоловік. Під час огляду місця події під завалами було знайдено фрагменти тіл ще одного чоловіка та жінки,

– повідомили в обласній прокуратурі.

Також повідомляється, що снаряди та уламки від них пошкодили та зруйнували кілька житлових будинків.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні. Окупантів, вчинивших злочин, звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Триває досудове розслідування, яке здійснюється Богодухівським районним відділом поліції в Харківській області. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління Служби Безпеки України в Харківській області.

Обстріли Золочева: росіяни вчергове порушують звичаї війни

Росія продовжує використовувати небезпечні касетні бомби для обстрілів цивільного населення України. І Золочів, на жаль, не став винятком. Окупанти обстріляли селище вночі 17 червня касетними снарядами.

Зверніть увагу! Касетні боєприпаси - це авіабомби, артилерійські снаряди або ракети, які замість одного великого вибухового снаряда містять десятки або навіть сотні менших суббоєприпасів. Такий тип зброї заборонений Міжнародною конвенцією з 2008 року. Заборону підтримали 100 країн світу. Росія, звичайно, цього не зробила.

Ввечері 16 червня Генштаб ЗСУ у своєму звіті повідомив, що протягом дня на Харківському напрямку ворог застосовував ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Золочів, Уди, Байрак, Перемога, Рубіжне, Верхній Салтів, Печеніги та Леб’яже.

Вранці 17 червня військові повідомили, що противник намагався провести розвідку боєм в районі населеного пункту Кочубіївка, що недалеко від Золочева. Наші воїни відповіли влучним вогнем і ворог відійшов.

Перед тим в ніч на 14 червня близько 4:30 Золочів снарядами на парашутах. Загиблих або поранених немає, пошкоджені чотири будинки.

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