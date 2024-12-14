Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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21:31, 14 декабря

БПЛА на Миргород с севера.

21:21, 14 декабря

Пуски КАБов вражеской тактической авиацией в Запорожской области.

21:19, 14 декабря

  • Обновление о движении российских дронов:
  • на севере Киевщины курсом на Житомирщину;
  • на западе Сумщины курсом на Черниговщину;
  • на востоке Сумщины, курс западный и юго-западный;
  • на юге Сумщины курсом на Полтавщину;
  • на северо-востоке Полтавщины курсом на Харьковщину;
  • в центральной части Харьковщины курсом на Харьков и на запад;
  • на границе Харьковской и Донецкой областей курсом на Днепропетровскую;
  • на севере Черниговщины, курс северный.
21:01, 14 декабря

В Киевской области объявили воздушную тревогу.

20:57, 14 декабря

Активность российской тактической авиации в акватории Азовского моря. Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

20:54, 14 декабря

Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту

20:11, 14 декабря

  • Ударные БПЛА в центральной части Черниговщины юго-западным курсом в направлении Киевщины;
  • дроны на Харьковщине, курс западный (Полтавщина);
  • беспилотники на юге Сумщины в направлении Черниговщины, Харьковщины и Сумщины;
  • БПЛА на севере Сумщины, курс западный.
19:52, 14 декабря

Российские дроны на востоке Харьковщины в направлении Полтавщины.

19:42, 14 декабря

Угроза применения ударных БПЛА на Черниговщине.

19:38, 14 декабря

Вражеские беспилотники востоке Сумщины в направлении Полтавщины.

16:30, 14 декабря

Российские дроны на Сумщине в направлении Черниговщины на запад и Полтавщины – на юг.