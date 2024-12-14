Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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БПЛА на Миргород с севера.
Пуски КАБов вражеской тактической авиацией в Запорожской области.
- Обновление о движении российских дронов:
- на севере Киевщины курсом на Житомирщину;
- на западе Сумщины курсом на Черниговщину;
- на востоке Сумщины, курс западный и юго-западный;
- на юге Сумщины курсом на Полтавщину;
- на северо-востоке Полтавщины курсом на Харьковщину;
- в центральной части Харьковщины курсом на Харьков и на запад;
- на границе Харьковской и Донецкой областей курсом на Днепропетровскую;
- на севере Черниговщины, курс северный.
В Киевской области объявили воздушную тревогу.
Активность российской тактической авиации в акватории Азовского моря. Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту
- Ударные БПЛА в центральной части Черниговщины юго-западным курсом в направлении Киевщины;
- дроны на Харьковщине, курс западный (Полтавщина);
- беспилотники на юге Сумщины в направлении Черниговщины, Харьковщины и Сумщины;
- БПЛА на севере Сумщины, курс западный.
Российские дроны на востоке Харьковщины в направлении Полтавщины.
Угроза применения ударных БПЛА на Черниговщине.
Вражеские беспилотники востоке Сумщины в направлении Полтавщины.
Российские дроны на Сумщине в направлении Черниговщины на запад и Полтавщины – на юг.