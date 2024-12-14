Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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21:31, 14 декабря БПЛА на Миргород с севера.

21:21, 14 декабря Пуски КАБов вражеской тактической авиацией в Запорожской области.

21:19, 14 декабря Обновление о движении российских дронов:

на севере Киевщины курсом на Житомирщину;

на западе Сумщины курсом на Черниговщину;

на востоке Сумщины, курс западный и юго-западный;

на юге Сумщины курсом на Полтавщину;

на северо-востоке Полтавщины курсом на Харьковщину;

в центральной части Харьковщины курсом на Харьков и на запад;

на границе Харьковской и Донецкой областей курсом на Днепропетровскую;

на севере Черниговщины, курс северный.

21:01, 14 декабря В Киевской области объявили воздушную тревогу.

20:57, 14 декабря Активность российской тактической авиации в акватории Азовского моря. Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

20:54, 14 декабря Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту

20:11, 14 декабря Ударные БПЛА в центральной части Черниговщины юго-западным курсом в направлении Киевщины;

дроны на Харьковщине, курс западный (Полтавщина);

беспилотники на юге Сумщины в направлении Черниговщины, Харьковщины и Сумщины;

БПЛА на севере Сумщины, курс западный.

19:52, 14 декабря Российские дроны на востоке Харьковщины в направлении Полтавщины.

19:42, 14 декабря Угроза применения ударных БПЛА на Черниговщине.

19:38, 14 декабря Вражеские беспилотники востоке Сумщины в направлении Полтавщины.