Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.

21:31, 14 грудня БпЛА на Миргород з півночі.

21:21, 14 грудня Пуски КАБів ворожою тактичною авіацією в Запорізькій області.

21:19, 14 грудня Оновлення щодо руху російських дронів:

на півночі Київщини курсом на Житомирщину;

на заході Сумщини курсом на Чернігівщину;

на сході Сумщини, курс західний та південно-західний;

на півдні Сумщини курсом на Полтавщину;

на північному сході Полтавщини курсом на Харківщину;

у центральній частині Харківщини курсом на Харків та на захід;

на межі Харківської та Донецької областей курсом на Дніпропетровську;

на півночі Чернігівщини, курс північний.

21:01, 14 грудня На Київщині оголосили повітряну тривогу.

20:57, 14 грудня Активність російської тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

20:54, 14 грудня Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну карту

20:11, 14 грудня Ударні БпЛА в центральній частині Чернігівщини південно-західним курсом у напрямку Київщини;

дрони на Харківщині, курс західний (Полтавщина);

безпілотники на півдні Сумщини у напрямку Чернігівщини, Харківщини й Сумщини;

БпЛА на півночі Сумщини, курс західний.

19:52, 14 грудня Російські дрони на сході Харківщини в напрямку Полтавщини.

19:42, 14 грудня Загроза застосування ударних БпЛА на Чернігівщині.

19:38, 14 грудня Ворожі безпілотники сході Сумщини в напрямку Полтавщини.