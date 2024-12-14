Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Вночі Україну атакували понад 130 російських БпЛА: скільки ворожих цілей вдалося знищити

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.

21:31, 14 грудня

БпЛА на Миргород з півночі.

21:21, 14 грудня

Пуски КАБів ворожою тактичною авіацією в Запорізькій області.

21:19, 14 грудня

  • Оновлення щодо руху російських дронів:
  • на півночі Київщини курсом на Житомирщину;
  • на заході Сумщини курсом на Чернігівщину;
  • на сході Сумщини, курс західний та південно-західний;
  • на півдні Сумщини курсом на Полтавщину;
  • на північному сході Полтавщини курсом на Харківщину;
  • у центральній частині Харківщини курсом на Харків та на захід;
  • на межі Харківської та Донецької областей курсом на Дніпропетровську;
  • на півночі Чернігівщини, курс північний.
21:01, 14 грудня

На Київщині оголосили повітряну тривогу.

20:57, 14 грудня

Активність російської тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

20:54, 14 грудня

Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну карту

20:11, 14 грудня

  • Ударні БпЛА в центральній частині Чернігівщини південно-західним курсом у напрямку Київщини;
  • дрони на Харківщині, курс західний (Полтавщина);
  • безпілотники на півдні Сумщини у напрямку Чернігівщини, Харківщини й Сумщини;
  • БпЛА на півночі Сумщини, курс західний.
19:52, 14 грудня

Російські дрони на сході Харківщини в напрямку Полтавщини.

19:42, 14 грудня

Загроза застосування ударних БпЛА на Чернігівщині.

19:38, 14 грудня

Ворожі безпілотники сході Сумщини в напрямку Полтавщини.

16:30, 14 грудня

Російські дрони на Сумщині у напрямку Чернігівщини на захід й Полтавщини – на південь.