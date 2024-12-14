Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.
БпЛА на Миргород з півночі.
Пуски КАБів ворожою тактичною авіацією в Запорізькій області.
- Оновлення щодо руху російських дронів:
- на півночі Київщини курсом на Житомирщину;
- на заході Сумщини курсом на Чернігівщину;
- на сході Сумщини, курс західний та південно-західний;
- на півдні Сумщини курсом на Полтавщину;
- на північному сході Полтавщини курсом на Харківщину;
- у центральній частині Харківщини курсом на Харків та на захід;
- на межі Харківської та Донецької областей курсом на Дніпропетровську;
- на півночі Чернігівщини, курс північний.
На Київщині оголосили повітряну тривогу.
Активність російської тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну карту
- Ударні БпЛА в центральній частині Чернігівщини південно-західним курсом у напрямку Київщини;
- дрони на Харківщині, курс західний (Полтавщина);
- безпілотники на півдні Сумщини у напрямку Чернігівщини, Харківщини й Сумщини;
- БпЛА на півночі Сумщини, курс західний.
Російські дрони на сході Харківщини в напрямку Полтавщини.
Загроза застосування ударних БпЛА на Чернігівщині.
Ворожі безпілотники сході Сумщини в напрямку Полтавщини.
Російські дрони на Сумщині у напрямку Чернігівщини на захід й Полтавщини – на південь.