Оккупанты сорвали гуманитарный коридор на Днепропетровщине и задержали руководителя колонны

Россияне сорвали проведение эвакуации мирных жителей в Днепропетровской области. Кроме того, они продолжили действовать террористическими методами и похитили Владимира Марчука – главу Нововоронцовской ОТГ.

Как сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, в четверг, 21 апреля, должен был состояться гуманитарный коридор из Херсонской области. К сожалению, враг снова нарушил все договоренности.

Сорванная эвакуация и похищение главы ОТГ

Во время эвакуации враг цинично открыл реактивный огонь по позициям ВСУ. Оккупанты знали, что наши герои не будут отвечать, ведь впереди них была колонна с мирными украинцами.

Когда же наши автобусы и скорые доехали до блокпоста за Осокоровкой, россияне остановили машины и похитили старшего колонны – председателя Нововоронцовской ОТГ Владимира Марчука. В настоящее время продолжаются переговоры об его освобождении.

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