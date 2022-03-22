Оккупанты совершают настоящий геноцид в Тростянецкой общине, – глава Сумской ОВА

Глава Сумской ОВА рассказал, что российские оккупанты в Тростянке на Сумщине совершают геноцид над людьми. В частности, россияне полностью заблокировали населенный пункт.

Соответствующую информацию глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил вечером 21 марта. В частности, известно о бесчеловечном отношении к мирным людям.

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В Тростянке на Сумщине оккупанты совершают зверства

Чиновник объяснил, что враг продолжает обстреливать населенные пункты области.

Происходящее в Тростянецкой общине – это настоящий геноцид, это настоящая блокировка населенного пункта, это настоящее террористическое бесчеловечное отношение к мирным жителям,

– рассказал глава ОВА.

Такая ситуация уже третью неделю продолжается в Тростянке и населенных пунктах рядом. Дмитрий Живицкий рассказал, что в регионе бесчеловечные террористы.

Политик пояснил, что российские военные меняются, ведь идет ротация и приходят новые орки. Последние – еще более жестокие и безжалостные.

21 марта оккупанты украли последнюю скорую помощь в Тростянке, что значительно осложнило оказание первой медицинской помощи.

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