Оккупанты совершают настоящий геноцид в Тростянецкой общине, – глава Сумской ОВА
Источник:фейсбук Дмитрия Живицкого
Глава Сумской ОВА рассказал, что российские оккупанты в Тростянке на Сумщине совершают геноцид над людьми. В частности, россияне полностью заблокировали населенный пункт.
Соответствующую информацию глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил вечером 21 марта. В частности, известно о бесчеловечном отношении к мирным людям.
К теме Прицельно били по железнодорожным цистернам: во время аварии "Сумыхимпром" не работал
В Тростянке на Сумщине оккупанты совершают зверства
Чиновник объяснил, что враг продолжает обстреливать населенные пункты области.
Происходящее в Тростянецкой общине – это настоящий геноцид, это настоящая блокировка населенного пункта, это настоящее террористическое бесчеловечное отношение к мирным жителям,
– рассказал глава ОВА.
Такая ситуация уже третью неделю продолжается в Тростянке и населенных пунктах рядом. Дмитрий Живицкий рассказал, что в регионе бесчеловечные террористы.
Политик пояснил, что российские военные меняются, ведь идет ротация и приходят новые орки. Последние – еще более жестокие и безжалостные.
21 марта оккупанты украли последнюю скорую помощь в Тростянке, что значительно осложнило оказание первой медицинской помощи.
Сколько будет продолжаться война и когда будет переломный момент – Кривонос – смотрите видео