Мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что в районе Корбутовки в Житомире оккупанты обстреляли жилые дома.

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По словам Сухомлина, одно из зданий полностью уничтожено. В настоящее время уточняется количество жертв.

Сухомлин добавил, что в доме более 20 лет живут обычные мирные житомиряне.

Вечером 8 марта оккупанты в очередной раз обстреляли Житомир – на этот раз пострадала Корбутовка и завод "Изоват", сообщил городской голова Сергей Сухомлин.

На 21:05 уже известно об 1 раненом человеке.

Информация дополняется.

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