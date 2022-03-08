Мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що у районі Корбутівки в Житомирі окупанти обстріляли житлові будинки.
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За словами Сухомлина, оодна з будівель повністю знищена. Наразі уточнюється кількість жертв.
Сухомлин додав, що в будинку понад 20 років живуть звичайні мирні житомиряни.
Ввечері 8 березня окупанти вчергове обстріляли Житомир – цього разу постраждала Корбутівка та завод "Ізоват", повідомив міськицй голова Сергій Сухомлин.
На 21:05 вже відомо про 1 поранену людину.
Інформація доповнюється.
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