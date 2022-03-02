Информацию о появлении фейка распространили работники Госспецсвязи Украины. Чиновники призвали украинцев заблокировать фейковый аккаунт.
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Чем больше жалоб пришлют пользователи, тем быстрее источник распространения пропагандистских данных будет уничтожен.
Связисты просят максимального распространения
- Кроме непосредственной отправки жалоб в Госспецсвязи попросили украинцев распространить информацию о появлении фейкового аккаунта, чтобы вред от публикаций был меньше.
- Адрес канала, который нужно заблокировать: https://t.me/verkhovna_rada_ua
Просим максимального распространения! Дружественные каналы и СМИ! Информационное войско! У страницы Верховной Рады Украины появился фейк! Давайте вместе уберем его. Кидайте жалобы,
– подчеркнули в Госспецсвязи.
Военные перешли в наступление
По словам Алексея Арестовича, по состоянию на 2 марта подразделения ВСУ на некоторых участках фронта перешли к наступательным действиям. Кроме того, военные нанесли авиационные и артиллерийские удары, чем сбили темпы российской операции.
Оккупанты восстанавливают потери и не двигаются по Киевской области. Остановили продвижение врага также на Черниговском и Сумском направлениях, где сейчас идет "охота" за колоннами российской техники.