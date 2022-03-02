Інформацію про появу фейку розповсюдили працівники Держспецзв'язку України. Посадовці закликали українців заблокувати фейковий акаунт.

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Ніж більше скарг надішлють користувачі, тим швидше джерело розповсюдження пропагандистських даних буде знищено.

Зв'язківці просять максимального поширення

Окрім безпосереднього надсилання скарг у Держспецзв'язку попросили українців поширити інформацію про появу фейкового акаунту, аби шкода від публікацій була меншою.

Адреса каналу, який потрібно заблокувати: https://t.me/verkhovna_rada_ua



Просимо максимального поширення! Дружні канали та ЗМІ! Інформаційне військо! У сторінки Верховної Ради України з'явився фейк! Давайте разом прибиремо його. Кидайте скарги,

– наголосили у держспецзв'язку.

Військові перешли у наступ

За словами Олексія Арестовича, станом на 2 березня підрозділи ЗСУ на деяких ділянках фронту перейшли до наступальних дій. Крім того, військові завдали авіаційних та артилерійських ударів, чим збили темпи російської операції.

Окупанти відновлюють втрати й не рухаються Київщиною. Зупинили просування ворога також на Чернігівському та Сумському напрямках, де наразі йде "полювання" за колонами російської техніки.