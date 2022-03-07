В сети опубликовали видео ужасающих разрушений в результате вражеских авианалетов. На видео видно, что российский снаряд попал прямо в жилой 16-этажный дом. От него не осталось ничего.

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В Харькове снаряд попал прямо в многоэтажку: видео

С 6 по 7 марта российские убийцы сбрасывали на Харьков авиабомбы. Поэтому в городе возникли масштабные пожары. В сети появились кадры ужасающих разрушений. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночных обстрелах Харькова и Николаева нет ни одного военного смысла, только террор.

По предварительным данным, с начала полномасштабной атаки России в Харькове погибли 209 человек, из них гражданских – 133.

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