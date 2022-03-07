У мережі опублікували відео жахливих руйнувань внаслідок ворожих авіанальотів. На відео видно, що російський снаряд прямо влучив у житловий 16-поверховий будинок. Від нього не залишилося майже нічого.

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У Харкові снаряд влучив прямо у багатоповерхівку: відео



З 6 по 7 березня російські вбивці скидали на Харків авіабомби. Через це в місті виникли масштабні пожежі. У мережі з'явилися кадри жахливих руйнувань. Президент України Володимир Зеленський заявив, що в нічних обстрілах Харкова та Миколаєва немає жодного воєнного сенсу, лише терор.

За попередніми даними, від початку повномасштабної атаки Росії у Харкові загинуло 209 людей, з них цивільних – 133.

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