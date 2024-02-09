Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Он пояснил, что российские силовики – инструмент давления на украинцев и физического воздействия.

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Что происходит на оккупированных территориях

Россияне продолжают творить произвол. По словам Соболевского, так называемая военная полиция заставляет украинских мужчин становиться на воинский учет, организует рейды по населенным пунктам и просто врывается в дома гражданских, проверяя все до каждого смартфона.

"По количеству преступлений, к сожалению, там их очень много. Особенно против жизни и здоровья наших людей", – отметил он.

Также росгвардейцы охраняют так называемых политтехнологов и "активистов", которых свезли в оккупированные населенные пункты накануне выборов. Россияне готовят так называемые избирательные комиссии, но готовятся снова ходить вместе с вооруженными военными по домам и заставлять голосовать.

"Единственный, скажем так, референдум, который действительно можно там провести и его будут проводить ВСУ – освобождение наших земель, людей от российской нечисти. Они пусть референдумы в Ростовской области проводят относительно чего угодно, на нашей территории действуют наши законы, наша конституция, никаких референдумов там, не может быть. В начале полномасштабного вторжения наш областной совет принимал обращение о непризнании любых референдумов", – сказал Соболевский.

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