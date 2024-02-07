Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневном военном обзоре на 24 Канале рассказал, что россияне постоянно пытаются отчитываться о том, что "сбросили наши войска в Днепр", но Силы обороны и в дальнейшем удерживают позиции на левом берегу Херсонщины. Ранее была информация, что российские командиры отправляют на штурм позиций ВСУ на Херсонщине только пешие группы, без поддержки техники.

Важно Россияне начали масштабное наступление на новом направлении: как за неделю изменилась карта фронта

ВСУ установили украинский флаг на левобережье

Свитан отметил, что на левобережье Херсонщины увеличивается количество плацдармов. Однако удерживать их сейчас очень трудно. Первоочередной замысел заключался в том, что их должны прикрывать артиллерия и дроны с правого берега, но если с БпЛА ситуация более-менее, то боеприпасов к артиллерии не хватает.

Артиллерия не может выполнить ту задачу, которая ставилась при форсировании Днепра нашими малыми тактическими группами. Серьезно, трудно, однако есть механизмы удержания. Ребята вот даже флаги вывешивают, специально запуская в информационный поток подтверждение нашего пребывания на левом берегу,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Ракетная атака по Украине

Оккупанты 7 февраля прибегли к очередному массированному обстрелу Украины. Ракеты в подавляющем большинстве летели на Киев и на Запад. Они были запрограммированы так, что кружили в одну сторону, в другую, разворачивались, летели обратно. Самая главная проблема, что до сих пор приходится сбивать эти ракеты над городами.

"Недостаточно ПВО. Одно дело ставить ПВО в городе и по периметру перехватывать, и другое дело стоять и перехватывать с 4 направлений, класть на полях. А еще лучше ракеты перехватывать над российской территорией, но для этого надо достаточное количество самолетов и дальних средств поражения", – подчеркнул военный эксперт.

Польша поднимала F-16

Во время воздушной атаки по Украине Польша подняла свои самолеты F-16. Как отметил Свитан, никто точно не скажет, как именно были сбиты ракеты на Западе нашего государства, намекая, что это могли сделать самолеты с территории Польши. В принципе просто так поднять в небо самолеты – это очень дорого, а вот для выполнения боевой задачи – самое то.

Не факт, что там поляки поднимаются. Наши летчики также находятся на разных аэродромах, откуда происходит взлет F-16. Всякое может быть, это такой вам тонкий намек от меня,

– подчеркнул летчик-инструктор.

Ситуация на Херсонщине: последние новости