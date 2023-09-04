Военный эксперт Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что у Сил обороны, а также у противника артиллерия совершает 80 – 90% огневого поражения. Однако преимущество на стороне ВСУ.

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Снимают устаревшие гаубицы с хранения

Украинские силы сейчас выиграют в контрбатарейной борьбе.

Если же опираться на статистику, имеющуюся в открытом доступе, имеем преимущество в 4 – 5 раз. На одну поврежденную украинскую гаубицу ликвидируем 4 – 5 вражеских,

– подчеркнул Нарожный.

Однако важно понимать разницу. Ведь украинские защитники в первую очередь охотятся на самоходные установки противника. В частности, на гаубицу "Мста-С".

"Оккупанты все чаще снимают с хранения буксированную артиллерию. Ведь самоходных установок у них, вероятно, почти не осталось", – отметил военный эксперт.

В то же время для того, чтобы поднять со склада буксируемую гаубицу, не требуется много времени и ресурсов. Однако то же самое сделать с самоходной гаубицей "Мста-С" – довольно сложная задача.

"Мста-С" – это почти танк. Поэтому после хранения в ней необходимо заменить двигатель, проводку, возможно часть электроники, в целом модернизировать ее.

"Производить эти гаубицы также технологически очень сложно. Россия может изготавливать в месяц не более 20 установок "Мста-С", – предположил он.

Военный эксперт оценил потенциал украинской артиллерии: смотрите видео

У россиян артиллерия деградирует

А украинские силы уничтожают около 20 российских гаубиц в сутки, это 600 – в месяц. Если предположить, что половина из них ликвидируется вместе с экипажем, это значит, что россияне теряют примерно 300 военных, обслуживающих эти гаубицы. И им нужно успевать учить новых, чтобы восполнить потери. А обучение рядового управлять артиллерийской установкой может занять до 3 месяцев.

"У врага артиллерия постоянно деградирует. Он снимает с хранения более устаревшие образцы, имеет меньше самоходных артиллерийских установок и больше буксированной артиллерии. А украинская артиллерия становится более современной. Силы обороны также теряют гаубицы, но на замену им получают современную артиллерию союзников. В частности, M109A6 Paladin, М777 и другие современные образцы", – подчеркнул Павел Нарожный.

Гаубица М777 155-миллиметровая прицепная артиллерийская установка, имеющая на вооружении ВСУ, является улучшенной версией известной гаубицы М982. 155-миллиметровая прицепная артиллерийская установка, имеющая на вооружении ВСУ, является улучшенной версией известной гаубицы М982. М777 – одна из сверхдальнобойных гаубиц в мире. Дальность ее стрельбы составляет от 24 до 37 км. Установка может производить от 5 до 7 снарядов в минуту. Обслуживать эту гаубицу могут 8 человек.

Враг продолжает нести потери

По состоянию на 4 сентября было ликвидировано 460 оккупантов. А с начала полномасштабного вторжения потери личного состава захватчиков составляют 265 120 бойцов. Кроме того, за это время Вооруженные Силы Украины лишили врага: