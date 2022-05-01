Оккупанты теряют преимущество: Россия может оттягивать силы с Изюмского направления на север

Сейчас военно-политическое командование Украины видит тенденции, что потенциал России на Изюмском направлении ослабевает. В частности, там у оккупантов уже нет достаточно ресурсов для прорывных атак.

Об этом в эфире 24 каналу сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что сейчас у захватчиков есть проблемы на Изюмском направлении.

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Успешные контратаки ВСУ

По его словам, оккупанты возлагали на это направление большие надежды и перекидывали туда дополнительное вооружение. Впрочем, Вооруженные Силы Украины провели на севере от Харькова успешные контратаки.

По мнению Мусиенко, это позволит закрепить украинские позиции. В то же время, хоть немного обезопасит Харьков от ужасных артиллерийских атак со стороны российских войск.

Кроме того, это также поспособствует закреплению новых рубежей. Возможно, в результате этого Россия будет вынуждена оттягивать силы из Изюмского направления на север, поскольку там она уже теряет преимущество.

- допустил Мусиенко.

Он также отметил, что недавно появилась информация о нанесении украинской артиллерией мощных ударов по командному пункту в этом направлении. Вероятно, это также повлияло на ситуацию.

Что притормозило врага

"Существует ряд проблем, которые Россия не решила и, думаю, не решит. Мы видели их ошибки еще при наступлении на Черниговское и Киевское направления", – отметил Мусиенко.

По его словам, врага очень притормозила эффективная маневровая оборона наших сил. Кроме того, перерезание нашими военными важных для оккупантов транспортных и логистических коммуникаций.

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Россия будет пробиваться дальше

Учитывая это, российские захватчики все равно постараются пробиваться и лезть дальше. Бросать несчастных мобилизованных, отловленных на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей,

– заметил Мусиенко.

Как он отметил, на Изюмском направлении до сих пор много российских военных и техники, поэтому бои будут нелегкими. Впрочем, сейчас Россия уже не имеет серьезного потенциала для ведения прорывных атак.

К слову, вчера, 30 апреля, в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные освободили 4 населенных пункта в Харьковской области. Отмечается, что их освободили от оккупантов в результате наступления наших подразделений.

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