Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко обнародовал фото, на котором виден результат этих преступных действий захватчиков. Авдеевка, как и многие другие города страны, страдает от пожаров в результате боевых действий.
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"Так сейчас выглядит Авдеевка"
Кириленко отметил, что российская техника не только убила несколько ни в чем не повинных людей. Также там много раненых.
Так сейчас выглядит Авдеевка. Ужас устроила в городе российская авиация и артиллерия. Российские фашисты сегодня убили 5 жителей Авдеевки, 20 ранили,
– подытожил чиновник.
Что касается фото, то там видны последствия только одного из обстрелов. Но этого достаточно, чтобы понять, какой "русский мир" принесли в город захватчики.
Жуткие последствия обстрелов в Авдеевке / Фото Павла Кириленко
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