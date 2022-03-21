Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко обнародовал фото, на котором виден результат этих преступных действий захватчиков. Авдеевка, как и многие другие города страны, страдает от пожаров в результате боевых действий.

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"Так сейчас выглядит Авдеевка"

Кириленко отметил, что российская техника не только убила несколько ни в чем не повинных людей. Также там много раненых.

Так сейчас выглядит Авдеевка. Ужас устроила в городе российская авиация и артиллерия. Российские фашисты сегодня убили 5 жителей Авдеевки, 20 ранили,

– подытожил чиновник.

Что касается фото, то там видны последствия только одного из обстрелов. Но этого достаточно, чтобы понять, какой "русский мир" принесли в город захватчики.



Жуткие последствия обстрелов в Авдеевке / Фото Павла Кириленко

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