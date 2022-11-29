Он писал детские книги, а они всадили в него две пули: как оккупанты убили Вакуленко
Источник:Сергей Болвинов
Россияне расстреляли детского писателя Владимира Вакуленко во время оккупации Харьковской области. Перед этим изверги жестоко избили мужчину и бросили его тело на улицу.
В апреле правоохранители зарегистрировали дело о незаконном заключении писателя во время оккупации Изюмского района. Россияне фактически взяли его в плен. Об этом сообщил начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
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Оккупанты ворвались домой к Вакуленко
В октябре в полицию обратился отец Владимира. Мужчина был убежден, что один из погибших на Изюмском кладбище – его сын. Он рассказал, что 23 марта в их дом приехали 5 человек и провели обыск. Предполагает, что это были боевики так называемой квазиреспублики в Луганской области.
Боевики забрали сына. По словам отца, Вакуленко жестоко допрашивали, избивали, но затем отпустили. На следующий день, в их дом приехали двое злоумышленников на автомобиле с пометкой "Z". Захватчики силой вывезли Вакуленко. С этого времени живым его никто не видел.
Россияне расстреляли писателя
Свидетели, которые хоронили украинцев на Изюмском массовом кладбище, рассказали, что 12 мая к ним обратились российские военнослужащие с указанием похоронить тело мужчины, которое было недалеко от села Капитоловка Изюмского района. На теле заметили следы пуль и простреленные документы украинского писателя. Вакуленко пролежал на улице больше месяца.
Тело Вакуленко / Фото Сергея Болвинова
Впоследствии завершили проверку ДНК профиля и подтвердили, что погибший №319 на Изюмском кладбище – Владимир Вакуленко. На теле обнаружили две пули от пистолета Макарова.
Болвинов подчеркнул, что следователи разыскивают свидетелей преступлений россиян. Просят обращаться в полицию, если есть какая-либо информация о преступниках.
Кто такой Владимир Вакуленко?
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