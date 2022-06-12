Лисичанск, который продолжает держаться под натиском российского оккупационного нашествия, обстреливается каждый день. В очередном вечернем обращении глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в результате одного из обстрелов в городе погиб ребенок.
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Россияне убили 6-летнего ребенка, который был в Лисичанске. Мощные обстрелы города продолжаются.
По словам Сергея Гайдая, в Лисичанск каждый день завозят гуманитарные грузы, а оттуда необходимую помощь развозят машиной в разные населенные пункты области.
Также председатель ОВА сообщил, что в Горской общине Луганской области продолжаются тяжелые бои – украинские бойцы стойко держат оборону и не позволяют российским оккупантам захватить еще больше территории.
Гайдай подчеркнул, что угрозы оцепления бойцов Вооруженных Сил Украины со стороны российских боевиков нет.
Ситуация в Луганской области за прошедший день
В течение суток 11 июня обстрелы открывали по 14 городам и селам региона. Сейчас невозможно установить точное количество погибших в Северодонецке, поскольку там продолжаются активные бои.
- Местные жители постоянно находятся в укрытиях, но это не всегда спасает. Ведь российские оккупанты часами обстреливают жилые районы Северодонецка. При этом они используют тяжелую артиллерию.
- 11 июня россияне снова обстреляли химическое предприятие "Азот". На территории транспортного цеха загорелись горюче-смазочные материалы. Также под удар попало одно из помещений ООО "Северодонецкий Стеклопластик".
- Кроме того, оккупанты попали в полигон спасателей, который расположен за городом. Массированный обстрел накрыл и соседние с Северодонецким поселки – Павлоград и Синецкий.
- В результате обстрелов разрушений получили жилые дома: по 10 в Золотом и Врубовке, 2 в Николаевке и 4 в Лисичанске. Также в Лисичанске разрушены торговый центр и магазин.
- Своими обстрелами войско захватчиков убило женщину в Лисичанске. Кроме того, еще 2 человека – мужчина и женщина – пострадали. Их увезли в больницы в другие области Украины.
- Враг продолжает штурмовые действия в Северодонецке и возле Тошковки. Вооруженные Силы Украины отразили наступления оккупантов в районе Врубовки, Метелкиного, Попасного и в направлении Николаевки.
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