Лисичанськ, який продовжує триматися під натиском російської окупаційної навали, обстрілюється щодня. У черговому вечірньому зверненні голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що внаслідок одного з обстрілів у місті загинула дитина.
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Росіяни вбили 6-річну дитину, яка була в Лисичанську. Потужні обстріли міста продовжуються.
За словами Сергія Гайдая, до Лисичанська кожного дня завозять гуманітарні вантажі, а звідти необхідну допомогу розвозять машиною в різні населені пункти області.
Також голова ОВА повідомив, що у Гірській громаді Луганської області тривають важкі бої – українські бійці стійко тримають оборону та не дозволяють російським окупантам загарбати ще більше територій.
Гайдай підкреслив, що загрози оточення бійців Збройних Сил України з боку російських бойовиків немає.
Ситуація на Луганщині минулого дня
Впродовж доби 11 червня обстріли відкривали по 14 містах та селах регіону. Зараз неможливо встановити точну кількість загиблих у Сєвєродонецьку, оскільки там тривають активні бої.
- Місцеві мешканці постійно перебувають в укриттях, однак це не завжди рятує. Адже російські окупанти годинами обстрілюють житлові райони Сєвєродонецька. При цьому вони використовують важку артилерію.
- 11 червня росіяни знову обстріляли хімічне підприємство "Азот". На території транспортного цеху загорілися паливно-мастильні матеріали. Також під удар потрапило одне з приміщень ТОВ "Сєвєродонецький Склопластик".
- Крім того, окупанти поцілили в полігон рятувальників, який розташований за містом. Масований обстріл накрив і сусідні до Сєвєродонецька селища – Павлоград та Синецький.
- Унаслідок обстрілів руйнувань зазнали житлові будинки: по 10 у Золотому і Врубівці, 2 у Миколаївці та 4 у Лисичанську. Також у Лисичанську зруйновані торговельний центр та магазин.
- Своїми обстрілами військо загарбників вбило жінку у Лисичанську. Крім того, ще 2 людей – чоловік та жінка – постраждали. Їх відвезли у лікарні в інші області України.
- Ворог і далі веде штурмові дії у Сєвєродонецьку та біля Тошківки. Збройні Сили України відбили наступи окупантів в районі Врубівки, Метьолкіного, Попасного та в напрямку Миколаївки.
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