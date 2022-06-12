Лисичанськ, який продовжує триматися під натиском російської окупаційної навали, обстрілюється щодня. У черговому вечірньому зверненні голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що внаслідок одного з обстрілів у місті загинула дитина.

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Росіяни вбили 6-річну дитину, яка була в Лисичанську. Потужні обстріли міста продовжуються.

За словами Сергія Гайдая, до Лисичанська кожного дня завозять гуманітарні вантажі, а звідти необхідну допомогу розвозять машиною в різні населені пункти області.

Також голова ОВА повідомив, що у Гірській громаді Луганської області тривають важкі бої – українські бійці стійко тримають оборону та не дозволяють російським окупантам загарбати ще більше територій.

Гайдай підкреслив, що загрози оточення бійців Збройних Сил України з боку російських бойовиків немає.

Ситуація на Луганщині минулого дня

Впродовж доби 11 червня обстріли відкривали по 14 містах та селах регіону. Зараз неможливо встановити точну кількість загиблих у Сєвєродонецьку, оскільки там тривають активні бої.

Місцеві мешканці постійно перебувають в укриттях, однак це не завжди рятує. Адже російські окупанти годинами обстрілюють житлові райони Сєвєродонецька. При цьому вони використовують важку артилерію.

11 червня росіяни знову обстріляли хімічне підприємство "Азот". На території транспортного цеху загорілися паливно-мастильні матеріали. Також під удар потрапило одне з приміщень ТОВ "Сєвєродонецький Склопластик".

Крім того, окупанти поцілили в полігон рятувальників, який розташований за містом. Масований обстріл накрив і сусідні до Сєвєродонецька селища – Павлоград та Синецький.

Унаслідок обстрілів руйнувань зазнали житлові будинки: по 10 у Золотому і Врубівці, 2 у Миколаївці та 4 у Лисичанську. Також у Лисичанську зруйновані торговельний центр та магазин.

Своїми обстрілами військо загарбників вбило жінку у Лисичанську. Крім того, ще 2 людей – чоловік та жінка – постраждали. Їх відвезли у лікарні в інші області України.

Ворог і далі веде штурмові дії у Сєвєродонецьку та біля Тошківки. Збройні Сили України відбили наступи окупантів в районі Врубівки, Метьолкіного, Попасного та в напрямку Миколаївки.

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