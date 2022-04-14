Оккупанты убили железнодорожника Владимира Островского: у него остался маленький сын
Источник:Укрзализныця
В войне погиб смотритель вагонов Укрзализныци Владимир Островский. Без отца остался маленький сын.
Защитник погиб от вражеской пули в Гуте-Мижигорской на Киевщине. Об этом сообщили в Укрзализныце 13 апреля.
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Мы искренне соболезнуем семье погибшего и всем, кто его знал, и уверяем: мы выстоим и будем достойны этой жертвы,
– пишут на официальной странице перевозчика.
Владимир Островский работал в филиале "Львовская железная дорога". Он был участником боевых действий и проходил военную службу в АТО.
С начала полномасштабного вторжения Островского мобилизовали. К сожалению, защитник погиб. У него остался маленький сын 2017-го года.
Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким военных. Герои не умирают!