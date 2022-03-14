В новом видеообращении "Валькирии" предстали в полной боевой экипировке.

"Мы – женщины Украины. Мы бы хотели перед вами быть в красивых платьях и на высоких каблуках. Но в наш дом, в нашу страну пришел враг-агрессор – Российская Федерация. Российские оккупанты бомбят наши города, убивают женщин и детей, устраивают мародерство и грабят мирных жителей", – рассказали военные.

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И отметили, что украинские мужчины прекрасно справляются с тем, чтобы дать отпор врагу. Поэтому женщины решили обратиться к тем, кто способен услышать и понять их.

"Оккупанты – убирайтесь домой. Здесь вас ждет только смерть. Следуйте за своим кораблем", – предупредили "Валькирии".