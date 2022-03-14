Как и Геббельс, Путин установил жесткий государственный контроль над СМИ и культурой, чтобы манипулировать общественным мнением. Но это не все параллели, которые нашел Центр противодействия дезинформации при СНБО. О самых интересных из них – дальше.

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Как рашисты пользуются принципами нацистов

Рашисты изменяют сознание толпы простой, но масштабной и концентрированной ложью по следующим принципам Геббельса:

Пропаганда должна быть масштабной и непрерывной из нескольких источников одновременно, ведь люди усваивают только повторенное тысячи раз.

Любые упрощенные сообщения воспринимаются даже примитивными индивидуумами.

Максимальное однообразие понятных, коротких и эмоциональных сообщений. Лозунг должен повторяться в каждом информационном сообщении.

Пропаганда не предусматривает никаких дифференциаций и не разрешает колебаний и различных вариантов или возможностей.

Обращение к эмоциям с минимальным задействованием рациональности: можно плести веревки из толпы, находящейся под эмоциями

Шок и ложь – основа совершенной пропаганды. Только шокирующие сообщения мгновенно распространяются. Рациональные адекватные рассуждения проходят незаметно.

Основные нарративы геббельсовской пропаганды, которые используют рашисты в войне против Украины

Центр противодействия дезинформации приводит их в качестве примеров, без аналогий и комментариев.