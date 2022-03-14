Как и Геббельс, Путин установил жесткий государственный контроль над СМИ и культурой, чтобы манипулировать общественным мнением. Но это не все параллели, которые нашел Центр противодействия дезинформации при СНБО. О самых интересных из них – дальше.
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Как рашисты пользуются принципами нацистов
Рашисты изменяют сознание толпы простой, но масштабной и концентрированной ложью по следующим принципам Геббельса:
- Пропаганда должна быть масштабной и непрерывной из нескольких источников одновременно, ведь люди усваивают только повторенное тысячи раз.
- Любые упрощенные сообщения воспринимаются даже примитивными индивидуумами.
- Максимальное однообразие понятных, коротких и эмоциональных сообщений. Лозунг должен повторяться в каждом информационном сообщении.
- Пропаганда не предусматривает никаких дифференциаций и не разрешает колебаний и различных вариантов или возможностей.
- Обращение к эмоциям с минимальным задействованием рациональности: можно плести веревки из толпы, находящейся под эмоциями
- Шок и ложь – основа совершенной пропаганды. Только шокирующие сообщения мгновенно распространяются. Рациональные адекватные рассуждения проходят незаметно.
Основные нарративы геббельсовской пропаганды, которые используют рашисты в войне против Украины
Центр противодействия дезинформации приводит их в качестве примеров, без аналогий и комментариев.
- В октябре 1941 года Геббельс запретил называть советских бойцов солдатами, чтобы простые немцы не сравнивали этих "животных и чудовищ" с солдатами третьего рейха. Он стремился сделать героями германских солдат, а советские атаки освещались как "бесполезные".
- На фоне существенных потерь Германии на восточном фронте Геббельс создавал в стране альтернативную картину мира. Он говорил, что все неприятное нужно сдерживать, чтобы не дать места пессимизму.
- Во время советского контрнаступления под Сталинградом, на фоне слухов о перемирии с СССР, Геббельс разработал приказ: "обнародовать жесткое опровержение и туманно намекнуть о новом оружии, мол, в Сталинграде применят новую артиллерию малого калибра, но смертельной мощи".
- Победные реляции СССР и союзников категорически опровергались: "…советские сообщения о десяти тысячах пленных и двадцати тысячах убитых не соответствуют действительности, являются бесстыдными и совершенно лживыми продуктами фантазии".
- В январе 1943 года Геббельс готовил основания для тотальной мобилизации, чтобы подчинить образ жизни немцев потребностям власти и фронта: "в СМИ не должно быть ничего кроме железной стойкости и решительности… ключевым решением ситуации является тотальная война".
- "В стране и за рубежом не должно быть ни слова об ультиматуме большевиков, окруживших под Сталинградом немецкие войска", – говорили нацисты. Вместо этого, пропаганда штамповала материалы об объединении Европы против большевистской угрозы.
- В немецких СМИ советская армия стала не "красной", а "большевистской", а западные союзники СССР назывались "приспешниками". Особый упор делался на антисоциальности, антикультурности и антинемецкости большевизма.