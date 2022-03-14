У новому відеозверненні "Валькірії" постали в повному бойовому екіпіруванні.

"Ми – жінки України. Ми б хотіли перед вами бути у красивих платтях і на високих підборах. Але в наш дім, в нашу країну прийшов ворог-агресор – Російська Федерація. Російські окупанти бомблять наші міста, вбивають жінок та дітей, вчиняють мародерство та грабують мирних мешканців", – розповіли військові.

Варте уваги Рашизм та фашизм: аналогії інформаційних воєн Росії та гітлерівської Німеччини

І відзначили, що українські чоловіки прекрасно справляються з тим, щоб дати відсіч ворогу. Відтак жінки вирішили звернутися до тих, "хто здатен почути та зрозуміти їх".

"Окупанти – забирайтеся додому. Тут вас чекає лише смерть. Йдіть за своїм кораблем", – попередили "Валькірії".