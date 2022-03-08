Оккупанты убивают своих: в результате обстрела Чугуева погибла россиянка

Российские оккупационные войска продолжают обстрел Чугуева возле Харькова. В результате обстрела погибла гражданка России.

Оккупанты прибегли к артобстрелу Чугуева. Один из снарядов попал в здание. Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

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В результате этого обстрела погибла гражданка России Ольга Красимова.

Она жила в Украине с 2012 года и имела вид на жительство.

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