Оккупанты убивают своих: в результате обстрела Чугуева погибла россиянка
8 марта 2022 , 12:07Читати новину українською
Источник:Сергей Болвинов
Российские оккупационные войска продолжают обстрел Чугуева возле Харькова. В результате обстрела погибла гражданка России.
Оккупанты прибегли к артобстрелу Чугуева. Один из снарядов попал в здание. Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
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В результате этого обстрела погибла гражданка России Ольга Красимова.
Она жила в Украине с 2012 года и имела вид на жительство.
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