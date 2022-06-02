Оккупанты ударили 4 ракетами по уже разрушенному железнодорожному мосту на Николаевщине

Российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Николаевщине с применением стратегической авиации. Они пустили 4 крылатые ракеты по железнодорожному мосту, который уже был разрушен.

Россияне обстреливают Николаевщину

Мост проходил в районе села Трихаты Николаевского района. Об этом сообщили в оперативной сводке ОК "Юг".

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Кроме того, россияне атаковали черноморское побережье Николаевщины и тыловые районы украинских позиций. В оперативном командовании региона эти действия оцениваются как попытка усиления психологического давления на мирное население и подразделения сил обороны. Так оккупанты пытаются снизить динамику контрнаступательных действий.

В ночь на 2 июня захватчики нанесли удар "Ураганом" по Очакову, а Николаев обстреляли из артиллерии 203-го калибра и реактивными системами залпового огня. В результате пострадали промышленные предприятия, автодорожные развязки, объекты городской и пригородной инфраструктуры.

Однако в арсенале врага стало меньше благодаря стараниям украинских защитников. Подразделения ракетно-артиллерийского вооружения сил обороны за минувшую ночь уничтожили 4 прицепные гаубицы "Мста-Б" 152 калибра.

Оперативный свод от ОК "Юг": смотрите видео

Вражеский флот в Черном море

Также по данным ОК "Юг", в настоящее время в Черном море находятся 2 вражеских корабля, являющихся носителями крылатых ракет. Еще 3 больших десантных корабля направляются в пункт базирования в Севастополе. Остальные черноморские флоты России сосредоточены в базах временно оккупированного Крыма.

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В регионе продолжаются контрдиверсионные меры. Следовательно, одесские прокуроры направили в суд 6 обвинительных актов в отношении 6 жителей Одессы и области, которые демонстрировали свои пророссийские взгляды. Несмотря на то, что захватчики регулярно обстреливают их регион, они распространяли в российских соцсетях сообщения, в которых оправдывали оккупацию украинских территорий, отрицали вооруженную агрессию России и возвеличивали оккупантов. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

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