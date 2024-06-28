Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала. В направлении области также летели вражеские ракеты.

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Что известно о взрывах в Одессе

Воздушная тревога в Одесской области прозвучала в 11:14. Воздушные силы в 11:42 предупреждали о возможном применении баллистики врагом.

Внимание! Угроза применения баллистического вооружения из Крыма,

– писали военные.

Через минуту Воздушные силы призвали одесситов находиться в укрытиях. Также мониторинговые телеграм-каналы писали предупреждения и к жителям Черноморска и района.

О громких звуках корреспондентка 24 канала сообщила около 11:46. Местные телеграм-каналы сообщали, что в небе было зафиксировано 2 вражеские ракеты. По предварительным данным, это были ракеты типа "Искандер-М".

Стоит отметить, что по состоянию на 11:56 воздушная тревога в Одесской области продолжает звучать. Ранее Воздушные силы предупреждали о работе ПВО по разведывательному БПЛА.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей и гостей Одессы и района, не спешить выходить из укрытий, ведь опасность еще остается.

В то же время в телеграм-канале Monitor писали, что разведывательный БПЛА "Орлан" продолжает работу над Великодолинское-Овидиополь. Этот летательный аппарат корректирует огонь баллистики.

По предварительным данным, на месте попадания также уже фиксируют пожар. Однако пока местные власти не комментировали последствия вражеской атаки.

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