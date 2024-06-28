Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу. У напрямку області також летіли ворожі ракети.
До теми У Миколаєві пролунав вибух: внаслідок атаки є постраждалі
Що відомо про вибухи в Одесі
Повітряна тривога в Одеській області пролунала об 11:14. Повітряні сили об 11:42 попереджали про можливе застосування балістики ворогом.
Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з Криму,
– писали військові.
Через хвилину Повітряні сили закликали одеситів перебувати в укриттях. Також моніторингові телеграм-канали писали попередження і до жителів Чорноморська та району.
Про гучні звуки кореспондентка 24 Каналу повідомила близько 11:46. Місцеві телеграм-канали повідомляли, що у небі було зафіксовано 2 ворожі ракети. За попередніми даними, це були ракети типу "Іскандер-М".
Варто зазначити, що станом на 11:56 повітряна тривога в Одеській області продовжує лунати. Раніше Повітряні сили попереджали про роботу ППО по розвідувальному БпЛА.
Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав жителів та гостей Одеси й району, не поспішати виходити з укриттів, адже небезпека ще лишається.
Водночас у телеграм-каналі Monitor писали, що розвідувальний БпЛА "Орлан" продовжує роботу над Великодолинське-Овідіополь. Цей літальний апарат коректує вогонь балістики.
За попередніми даними, на місці влучання також вже фіксують пожежу. Однак поки що місцева влада не коментувала наслідки ворожої атаки.