Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу. У напрямку області також летіли ворожі ракети.

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Що відомо про вибухи в Одесі

Повітряна тривога в Одеській області пролунала об 11:14. Повітряні сили об 11:42 попереджали про можливе застосування балістики ворогом.

Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з Криму,

– писали військові.

Через хвилину Повітряні сили закликали одеситів перебувати в укриттях. Також моніторингові телеграм-канали писали попередження і до жителів Чорноморська та району.

Про гучні звуки кореспондентка 24 Каналу повідомила близько 11:46. Місцеві телеграм-канали повідомляли, що у небі було зафіксовано 2 ворожі ракети. За попередніми даними, це були ракети типу "Іскандер-М".

Варто зазначити, що станом на 11:56 повітряна тривога в Одеській області продовжує лунати. Раніше Повітряні сили попереджали про роботу ППО по розвідувальному БпЛА.

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав жителів та гостей Одеси й району, не поспішати виходити з укриттів, адже небезпека ще лишається.

Водночас у телеграм-каналі Monitor писали, що розвідувальний БпЛА "Орлан" продовжує роботу над Великодолинське-Овідіополь. Цей літальний апарат коректує вогонь балістики.

За попередніми даними, на місці влучання також вже фіксують пожежу. Однак поки що місцева влада не коментувала наслідки ворожої атаки.

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