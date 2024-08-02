К сожалению, есть пострадавшие. В Харьковской ОВА рассказали детали.

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Захватчики ударили дроном по автобусу с людьми на Харьковщине

Около 9:00 часов оккупанты ударили дроном по автобусу с людьми в Дергачевской общине,

– сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

К сожалению, в результате враждебных действий российской армии есть пострадавшие.

В частности, Синегубов сообщил, что пострадали 6 гражданских. Известно, что 5 человек в среднем состоянии, один человек – в тяжелом.

По его словам, все пострадавшие – работники-строители.

Синегубов сообщил, что на месте работают правоохранители и экстренные службы.