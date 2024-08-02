На жаль, є постраждалі. В Харківській ОВА розповіли деталі.
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Загарбники вдарили дроном по автобусу з людьми на Харківщині
Близько 9:00 години окупанти вдарили дроном по автобусу з людьми у Дергачівській громаді,
– повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
На жаль, внаслідок ворожих дій російської армії є постраждалі.
Зокрема, Синєгубов повідомив, що постраждали 6 цивільних. Відомо, що 5 людей у середньому стані, один чоловік – у важкому.
За його словами, усі постраждалі – працівники-будівельники.
Синєгубов повідомив, що на місці працюють правоохоронці та екстрені служби.