Оккупанты ударили из артиллерии по детсаду, церкви и домам в Криворожском районе. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Главное 29 450 уничтоженных оккупантов и ракетные атаки по Запорожью и Кривому Рогу: основное за 91 день войны
Оккупанты нанесли удар по Криворожскому району
Удар был не первый за сегодняшний день. Россияне обстреливали Криворожский район 25 мая несколько раз.
Враг несколько раз в день обстрелял Криворожский район. Ударил из артиллерии по Зеленодольскому обществу. Попали по Великой Костромке и Марьянскому. Повреждены детский сад, церковь, дома,
– заявил глава ОВА.
Информации о пострадавших в результате удара пока нет.
Оккупанты нанесли удар по Криворожскому району / Фото с телеграма Валентина Резниченко
Оккупанты нанесли удар по Криворожскому району / Фото с телеграма Валентина Резниченко
Враг нанес 3 ракетных удара по Кривому Рогу
В ночь на 25 мая российская армия нанесла три ракетных удара по Кривому Рогу Днепропетровской области.
Известно, что попали в промышленное предприятие Кривого Рога. В результате вражеской атаки объект получил серьезные разрушения – он полностью разрушен.
"Прилеты" случились во время того, как почти на всей территории Украины прозвучали сигналы воздушной тревоги около 04:55.
Ситуация на Днепропетровщине: последние новости
- Оккупанты продолжают обстреливать Днепропетровскую область. 23 мая россияне ударили по Днепропетровщине аж 4 раза. В ОВА объяснили, что есть серьезные разрушения железнодорожного пути и контактной сети, а в 12 домах, которые располагались неподалеку, повреждены крыши и выбиты окна. К счастью, жертв не было.
- Ночь и утро 24 мая на Днепропетровщине также были неспокойными – оккупанты обстреляли из "Ураганов" Зеленодольскую общину, а также попали по Великой Костромке. В результате есть разрушения, однако люди не пострадали.
- Кроме того, глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что оккупанты решили "демилитаризировать" поле в Павлоградском районе. Раньше туда прилетела ракета. В результате удара образовался воронка глубиной в 4 метра.
- При этом украинские защитники продолжают уничтожать вражеских разведчиков, в том числе и в небе над Днепропетровщиной. Всего за сутки ПВО ликвидировало 11 беспилотников.
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