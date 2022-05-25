Оккупанты ударили из артиллерии по детсаду, церкви и домам в Криворожском районе. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Главное 29 450 уничтоженных оккупантов и ракетные атаки по Запорожью и Кривому Рогу: основное за 91 день войны

Оккупанты нанесли удар по Криворожскому району

Удар был не первый за сегодняшний день. Россияне обстреливали Криворожский район 25 мая несколько раз.

Враг несколько раз в день обстрелял Криворожский район. Ударил из артиллерии по Зеленодольскому обществу. Попали по Великой Костромке и Марьянскому. Повреждены детский сад, церковь, дома,

– заявил глава ОВА.

Информации о пострадавших в результате удара пока нет.

Оккупанты нанесли удар по Криворожскому району / Фото с телеграма Валентина Резниченко

Оккупанты нанесли удар по Криворожскому району / Фото с телеграма Валентина Резниченко

Враг нанес 3 ракетных удара по Кривому Рогу

В ночь на 25 мая российская армия нанесла три ракетных удара по Кривому Рогу Днепропетровской области.

Известно, что попали в промышленное предприятие Кривого Рога. В результате вражеской атаки объект получил серьезные разрушения – он полностью разрушен.

"Прилеты" случились во время того, как почти на всей территории Украины прозвучали сигналы воздушной тревоги около 04:55.

Заметьте: во время тревоги россияне выпустили 4 крылатых ракеты и по Запорожью. Одну из них удалось сбить силам ПВО, остальные же долетели до места назначения. Это были объекты гражданской инфраструктуры, торговый центр и жилые дома. К сожалению, не обошлось без жертв – пока известно об одной погибшей и трех пострадавших.

Ситуация на Днепропетровщине: последние новости

Оккупанты продолжают обстреливать Днепропетровскую область. 23 мая россияне ударили по Днепропетровщине аж 4 раза. В ОВА объяснили, что есть серьезные разрушения железнодорожного пути и контактной сети, а в 12 домах, которые располагались неподалеку, повреждены крыши и выбиты окна. К счастью, жертв не было.

Ночь и утро 24 мая на Днепропетровщине также были неспокойными – оккупанты обстреляли из "Ураганов" Зеленодольскую общину, а также попали по Великой Костромке. В результате есть разрушения, однако люди не пострадали.

Кроме того, глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что оккупанты решили "демилитаризировать" поле в Павлоградском районе. Раньше туда прилетела ракета. В результате удара образовался воронка глубиной в 4 метра.

При этом украинские защитники продолжают уничтожать вражеских разведчиков, в том числе и в небе над Днепропетровщиной. Всего за сутки ПВО ликвидировало 11 беспилотников.

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