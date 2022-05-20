Оккупанты ударили по центру Лозовой на Харьковщине: есть раненые, среди которых ребенок

Российские оккупанты ударили по центру города Лозовая в Харьковской области. Из-за этого местные жители получили травмы. Среди пострадавших – ребенок.

Россияне ударили во время воздушной тревоги. Травмы получили по меньшей мере 7 человек.

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Пострадал 11-летний ребенок

О последствиях ракетного удара журналистам сообщил директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

Около 15:00 ракета попала в одно из зданий в центре города. Среди пострадавших 11-летний ребенок. Сейчас на месте работают спасатели, которые ликвидируют пожар и разбирают завалы.

Последние новости из Харьковской области:

По данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, на Харьковском направлении россияне пытаются вернуть утраченные позиции, откуда их выбили украинские защитники, однако наши воины проводят успешные контрнаступательные действия.

В целом Вооруженные Силы Украины почти полностью освободили Харьковскую область и находятся уже почти возле границы с Россией. Только за последние две недели наши защитники и защитницы освободили 23 населенных пункта в Харьковской области. Однако оккупанты пытаются идти в контрнаступление и активизировали деятельность диверсионно-разведывательных групп.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов призвал жителей региона еще не возвращаться в дома из-за того, что до сих пор существует угроза атак. В частности, враг активно обстреливает Харьков и область.

С деоккупированных территорий поступают сообщения об ужасающих зверствах россиян. Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщила, что российские нелюди массово совершали сексуальные преступления, насилуя даже беззащитных младенцев на глазах у их родителей. Жертвами насилия становились как женщины, так и несовершеннолетние девочки и мальчики, а также пожилые люди, мужчины.

Во время массированных атак врага 19 мая в Северной Салтовке 1 человек получил травмы. В Больших Хуторах осколочные ранения получили женщина и 13-летний ребенок, а в результате обстрела Чугуевского района пострадал 17-летний парень. В Балаклейской общине 1 женщина пострадала в результате взрыва, а в Циркунах, к сожалению, погиб мужчина.

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