В результате атак оккупантов, по предварительным данным, погиб один человек, еще трое – получили ранения. На месте происшествия работали правоохранители, задокументировав военные преступления России.

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Разрушения получили несколько домов и школа №16. Кроме этого, под огнем оккупантов в очередной раз оказался жилой сектор Левобережного района, а также территория КП "Коммунальщик",

– сообщили в МВД.

Около 17:30 начались новые обстрелы Мариуполя, количество пострадавших уточняется. Полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.

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