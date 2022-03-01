Внаслідок атак окупантів, за попередніми даними, загинула одна людина, ще троє – зазнали поранень. На місці події працювали правоохоронці, вони задокументували військові злочини Росії.

Читайте також У Харкові внаслідок обстрілу окупантів помер професор Олег Амосов

Руйнувань зазнали декілька будинків і школа №16. Окрім цього, під вогнем окупантів вкотре опинився житловий сектор Лівобережного району, а також територія КП "Комунальник,

– повідомили у МВС.

Близько 17:30 розпочався новий обстріл Маріуполя, кількість постраждалих уточнюється. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!