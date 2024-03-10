В ночь на 10 марта Россия атаковала наше государство “Шахедами” и ракетами. Одно из попаданий произошло на предприятии в Новомосковском районе.
Смотрите также Россия снова атаковала Украину ударными дронами: хронология 746 дня войны
Есть пострадавший
Помещение предприятия, куда попала ракета, занялось.
В результате российского удара пострадал 58-летний мужчина. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, он будет лечиться дома.
Кроме этого, поздно вечером 9 марта на территории области было сбито 2 шахеты в Криворожском и Никопольском районах. Россия не перестает запускать по территории Украины воздушные цели, однако наши силы ПВО делают все возможное для защиты нашего неба.
Как ночью 10 марта работала ПВО
- В ночь на 10 марта Россия запустила по нашему государству 39 дронов-камикадзе. В Воздушных силах отчитались об уничтожении 35 воздушных целей.
- Россияне ночью также ударили 4 зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковской и Донецкой области.
- Воздушные силы уничтожили 35 "Шахедов" в пределах Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Житомирской областей. В частности, вечером наши защитники неба уничтожили два вражеских беспилотника в Криворожском и Никопольском районах Днепропетровской области.