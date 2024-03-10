Вночі проти 10 березня Росія атакувала нашу державу "Шахедами" та ракетами. Одне із влучань сталось на підприємстві у Новомосковському районі.

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Є постраждалий

Приміщення підприємства, куди влучила ракета, зайнялось.

Внаслідок російського удару постраждав 58-річний чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу, він лікуватиметься вдома.

Крім цього, пізно ввечері 9 березня на території області було збито 2 шахеди в Криворізькому та Нікопольському районах. Росія не перестає запускати по території України повітряні цілі, однак наші сили ППО роблять все можливе для захисту нашого неба.

Як вночі 10 березня працювала ППО