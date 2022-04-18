Оккупанты ударили по жилому двору в Николаеве: 2 дома полностью разрушены

Российские военные 18 апреля обстреляли жилой район Николаева. Под ракетный удар попали 3 дома.

Два дома восстановить уже невозможно. Один еще смогут подлатать коммунальщики.

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Этот обстрел – еще одно преступление оккупантов, за которое им придется ответить. А мы обязательно победим и все отстроим,

– подчеркнул мэр Николаева Александр Сенкевич.

К счастью, никто из жильцов домов не получил серьезных повреждений. И это настоящее чудо. Большая часть людей успела эвакуироваться еще до удара, а часть прятались в коридорах и ваннах.

Смотрите видео с последствиями обстрела жилых домов: