Хотят воевать с нами, – командир "Братства" рассказал, что сильно поразило российских пленных в Украине

Россияне, хотя и громко заявляют о том, что они православные, но продолжают обстреливать таких же православных украинцев, наносить удары по городам и гражданским объектам, в том числе и по церквям. Пленные российские бойцы объясняют это тем, что в их стране их убеждают, что в Украине якобы живут одни только фашисты, которых "нужно победить".

Об этом в беседе с 24 Каналом рассказал командир спецподразделения "Братство" в составе "Спецподразделения Тимура" Алексей "Боргезе" Сердюк, поделившись воспоминаниями о разговорах с российскими военнопленными.

Что вызвало ступор у российских военнопленных

Алексей Сердюк вспоминает, что, будучи религиозным человеком, он хотел понять, чем руководствуются российские солдаты, когда приходят на украинскую землю с автоматами в руках. Ведь Россия позиционирует себя перед всем миром как страна, которая верит в Бога и якобы живет по определенным канонам.

Я спрашивал их, какова их аргументация. Спросил: "Вы православные?". Он отвечает: "Так, я православный". Говорю: "Вы ходите в церковь?". Он отвечает: "Так". Я говорю: "А как же так, что ты пошел, понимая, что это не твоя земля, с автоматом убивать православных? Какой может быть аргумент? Вот ваши ракеты падают на наши церкви, они сгорают, там православные. Вы можете себе придумать, что есть какие-то там враждебные режимы, но ведь это люди: бабушки, дети. Как-то очень странно",

– задумался Сердюк.

Они объясняли свои действия тем, что их власти сказали им, что в Украине якобы живут одни фашисты и всех нужно победить. Но в то же время, как отметил Сердюк, эти российские военнопленные впадали в ступор, когда он говорил им, что в этом смысле слова "победить" Россия подразумевает убить население Украины. На что те отвечали: "Получается, что так".

Я говорю: "Ну, как ты можешь, православный, идти убивать? Мы же защищаемся". А вот у них у всех в этот момент был ступор. Они не совсем понимают свою позицию,

– подчеркнул Сердюк.

Оккупанты озадачены отношением к ним в плену

Российские солдаты, попадая в плен к Силам обороны Украины, удивляются отношению к ним: их должным образом кормят, оказывают медицинскую помощь. Командир спецподразделения "Братство" объяснил, что россиянам вбивают в голову, что в плену их якобы ждут ужасы и издевательства.

Безусловно, такого в ВСУ нет. Я требую от бойцов, чтобы мы относились к пленным как христиане. Христиане должны относиться к врагу с уважением. Это очень сложно, ведь только что он стрелял в тебя, и ты, как христианин, не должен иметь сомнений, должен быть готов и среди всех других бойцов (атеистов, язычников) быть лучшим солдатом. Но когда у противника оторвана нога, он лежит беззащитный, у него нет автомата, он попал к тебе в плен, нужно проявить к нему христианскую любовь,

– убежден Сердюк.

Он подчеркнул, что в такие моменты нужно вытащить своего врага с поля боя, оказать ему медицинскую помощь. Сердюк отметил, что его подразделение не издевается над российскими пленными.

Они очень удивлены, что мы их вытаскиваем. Это часто рискованно. Это нередко даже нерационально. В интернете много забавных видео, которые снимают наши бойцы, я отправляю их некоторым друзьям из других подразделений. Они удивлены, что наш боец молится о спасении пленного, а тот связан, ему труднее укрыться от российского дрона, который по нам бьет. А нашему бойцу все-таки немного легче. Он молится о спасении этого пленного, чтобы тот выжил, чтобы его вытащили. Кому-то это кажется странным, но это христианская позиция,

– подчеркнул Сердюк.

Говорит, что россияне потом очень поражены, и многие из них, прежде чем их передадут дальше в соответствии с процедурой, выражают желание присоединиться к их подразделению.

Многие россияне настолько потрясены, что говорят: "Дайте нам автомат, мы будем с вами воевать". Они хотят быть с нами, потому что озадачены таким контрастом: с ними в их армии обращались совершенно иначе,

– подытожил Сердюк.

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