Оккупанты угрожают главам общин на Киевщине, чтобы те сдавали города, – глава ОВА

Российские военные разными способами пытаются захватить Киев. Для этого они угрожают главам общин в области.

Чтобы выйти на столицу, террористам следует сперва захватить маленькие города под Киевом. Однако, к счастью, наши военные не дают им это сделать уже 13-ый день, информирует 24 канал.

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Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба рассказал, что террористы угрожают местным властям расправой.

Оккупанты угрожают главам общин расправой и требуют сдавать населенные пункты. Этого не будет. Нас не запугать. Мы не сдаемся и не собираемся отступать,

– заверил Кулеба.

Он подчеркнул, что враг уже уставший и деморализованный, а мы – нет. Поэтому Киевщина выдерживает и продолжает давать отпор.

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