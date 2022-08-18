российские власти в очередной раз бросили своих солдат на войне в Украине. На этот раз оккупанты пожаловались на отсутствие выплат. Также захватчики остались без питания и поэтому люди скидываются им на еду.

челябинские оккупанты, еще не доехавшие до Украины, заявили, что не получают средства. Солдатам из Башкирии якобы перевели по 200 тысяч рублей за этап тренировок, а южноуральцы остались без обещанных денег. Об этом пишут росСМИ.

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Как Россия обманывает своих солдат

По словам кафиров, они чувствуют себя забытыми властями и ищут поддержку у коммерческих структур. В России продолжаются тренировки, но деньги в Челябинской области не выплачивают.

Один из захватчиков Сергея Греко жалуется, что вскоре они отправляются в Украину, но выплат нет.

Военнослужащие из Башкирии говорят, что им перевели по 200 тысяч тысяч рублей – независимо от того, сколько они находятся на учебе. О нас забыли абсолютно,

– пожаловался кафир.

Кроме того, российским военным не предоставляют питание. По словам Сергея Грекова, они будут есть сухпайки.

"Варить нечего. Начальник штаба предложил по возможности скинуться в общий котел, чтобы купить еду. На нас смотрят жители других регионов и смеются", – утверждает захватчик.

Также русских солдат заставляют "с гордостью" нести свой флаг и бросили на произвол судьбы.

Нам его вручили, и плывите, ребята, как хотите. Немного осадок после этого в душе остается,

– жалуется военный.

российские власти бросают солдат на произвол судьбы

россияне жалуются родным на свое военное командование. Боятся, что за отказ воевать и убивать украинцев получат тюремное заключение.

Также российские военные не устают сетовать родным и близким на войну в Украине. В перехваченном разговоре враг рассказал, что из Крыма вообще никто воевать не хочет, а новобранцы вообще ничего не стоят.

Кроме того, кафир пожаловался на то, что их солдат никто не хочет менять. Также украинские военные постоянно обстреливают их в Херсонской области.

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