Оккупанты украли катер Госэкоинспекции и "денацифицировали" все инструменты и аккумуляторы
Источник:ГЭИ
Российские захватчики продолжают заниматься воровством. Так, в Херсоне оккупанты украли у Государственной экологической инспекции катер.
Об этом инспекция рассказала на своей официальной странице в фейсбуке. И, как оказалось, катерами все не ограничилось.
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Оккупанты "демилитаризовали" катер экологов
В течение последнего месяца мы уже привыкли слышать о случаях мародерства и хищении имущества украинцев. "Вторая армия" мира никак не может унять свои амбиции по поводу наживы,
– говорится в сообщении.
Теперь оккупанты решили "денационализировать" и "демилитаризировать" катер ГЭИ в Херсонской области. Он был пришвартован на 15 причале. В инспекции отмечают, что кроме него украли еще несколько водных транспортных средств, принадлежавших разным государственным органам.
На этом, оказалось, грабежи не завершились. Захватчики еще и обчистили служебное помещение причала. Из него они вынесли аккумуляторы и разные инструменты.
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