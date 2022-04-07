Оккупанты украли катер Госэкоинспекции и "денацифицировали" все инструменты и аккумуляторы

Российские захватчики продолжают заниматься воровством. Так, в Херсоне оккупанты украли у Государственной экологической инспекции катер.

Об этом инспекция рассказала на своей официальной странице в фейсбуке. И, как оказалось, катерами все не ограничилось.

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Оккупанты "демилитаризовали" катер экологов

В течение последнего месяца мы уже привыкли слышать о случаях мародерства и хищении имущества украинцев. "Вторая армия" мира никак не может унять свои амбиции по поводу наживы,

– говорится в сообщении.

Теперь оккупанты решили "денационализировать" и "демилитаризировать" катер ГЭИ в Херсонской области. Он был пришвартован на 15 причале. В инспекции отмечают, что кроме него украли еще несколько водных транспортных средств, принадлежавших разным государственным органам.

На этом, оказалось, грабежи не завершились. Захватчики еще и обчистили служебное помещение причала. Из него они вынесли аккумуляторы и разные инструменты.

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