Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Там отметили, что на временно оккупированных территориях россияне активно уничтожают медицинскую инфраструктуру.

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Преступления кафиров

В частности, кафиры запрещают врачам оказывать услуги украинцам, выгоняют тяжелобольных пациентов из больниц. В то же время, заполняют госпитали ранеными российскими военными или просто делают из медучреждений склады для боеприпасов.

Кроме того, кафиры массово разворовывают из украинских больниц медицинское оборудование. А также запрещают везти лекарства с территорий, подконтрольных Украине.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины обнародовали конкретные факты преступлений российских извергов, которые связаны с разрушением медицинской инфраструктуры.

Украли оборудование

По информации разведки, в Луганской области из инфекционного отделения Старобельская кафиры вывезли все оборудование, которое заведение получило благодаря программам международных доноров и Правительства Украины. Отмечается, что среди украденного есть аппараты ИВЛ, жизненно необходимые пациентам при критических случаях COVID-19.

Больных улицой, врачей полиграфом

Также кафиры успели отметиться своим нечеловеческим поведением на Харьковщине. Там в областном противотуберкулезном диспансере волчанских пациентов с открытой формой туберкулеза просто выгнали на улицу.

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Как сообщили в разведке, в медучреждение начали привозить раненых российских военных. В то же время, медиков заставляют работать на врагов.

Кроме того, весь медицинский персонал должен пройти проверку на полиграфе. Если же русские изверги обнаружат, что кому-то это не удалось – принудительно отправляют на передовую.

Заставляют лечить кафиров

В Олешковской районной больнице и городской больнице Голой Пристани в Херсонской области врачи вынуждены работать на вооруженные силы России. В то же время, захватчики запретили медицинскому персоналу эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию.

В Харьковской области абсолютно все больницы Балаклеи заполнили ранеными захватчиками. Россияне заставляют украинских врачей их лечить, в то же время лишая медицинской помощи граждан Украины.

Запрет на предоставление медицинских услуг украинцам российские изверги ввели также в Родах, что в Запорожской области. Там из помещения Пологовской центральной районной больницы кафиры сделали склад боеприпасов.

Напомним, российские захватчики 27 апреля обстреляли одну из двух работающих больниц в Луганской области. В результате погибла одна женщина.

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