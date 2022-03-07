Оккупанты уничтожили церковь на Житомирщине, построенную еще в 1862 году
Источник:телеграм Гончаренка
В Житомирской области боевики ночью уничтожили церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Ее построили еще в 1862 году.
Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко, он также опубликовал фото разрушенной церкви.
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Сегодня ночью в селе Вязовка Житомирской области русскими захватчиками была уничтожена церковь (Покровская) Рождества Пресвятой Богородицы, построенная в 1862 году,
– написал Гончаренко.
Депутат добавил, что это полное дно. Они никогда не отмоются от такого позора.
Житомирщина продолжает страдать от атак захватчиков. Из-за этого в области разрушены несколько зданий, за последние сутки в результате обстрелов 1 человек пострадал.
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