Оккупанты уничтожили телебашню в Изюме
24 марта 2022 , 13:47Читати новину українською
Источник:фейсбук Макса Стреля
Российские военные 24 марта обстреляли Изюм Харьковской области. Во вражеский огонь попала телебашня и мемориал памяти Второй мировой войны на горе Кременец.
Телебашня в Изюме разрушена. Сейчас над городом извивается густой дым.
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В результате обстрелов врага разрушены не только исторические памятники, но и наша телевизионная башня. Рашисты хуже фашистов! Не забудем! Не простим,
– подчеркнул работник Изюмского горсовета Максим Стрель.
Он подчеркнул, что телебашню обязательно отстроят и она будет подсвечиваться голубовато-желтыми цветами.
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