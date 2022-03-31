О том, что переживает Северодонецк, рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что оккупанты снова целили по жилому сектору.

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Спасатели вытащили из-под завалов 2 человек

Спасатели вовремя прибыли на место и вытащили из-под завалов 2 человек, их удалось спасти. К сожалению, еще одного жителя обнаружили уже мертвым.

На этом работа для сотрудников ГСЧС в Северодонецке не завершилась. В настоящее время они тушат пожар на складе площадью 200 квадратных метров.

Какая ситуация была ночью в Луганской области:

В результате обстрелов Лисичанска произошло 9 пожаров.

В городе враг попал в хранилище с горючим.

Нескольких пострадавших и погибших нельзя было забрать с улиц в течение нескольких часов.

В Северодонецке снаряды попали в несколько жилых домов.