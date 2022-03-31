Про те, що переживає Сєвєродонецьк, розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що окупанти знову цілили по житловому сектору.
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Рятувальники витягнули з-під завалів 2 людей
Рятувальники вчасно прибули на місце та витягнули з-під завалів 2 людей, їх вдалось врятувати. На жаль, ще одного жителя виявили вже мертвим.
На цьому робота для співробітників ДСНС у Сєвєродонецьку не завершилась. Зараз вони гасять пожежу на складі площею 200 квадратних метрів.
Яка ситуація була вночі на Луганщині:
- Внаслідок обстрілів Лисичанська сталось 9 пожеж.
- У місті ворог поцілив у сховище з пальним.
- Декількох постраждалих та загиблих не можна було забрати з вулиць протягом кількох годин.
- У Сєвєродонецьку снаряди потрапили у кілька житлових будинків.
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