Пророссийские оккупанты на Донбассе 8 июня 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом боевики использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение: в частности минометы калибров 120 миллиметров.

Враг вел огонь также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба ООС. Смотрите также На Луганщине оккупанты подняли тревогу из-за агитлистовок с призывами к перевороту: фото Где стреляли оккупанты: По Водяному – украинских защитников обстреливали из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Богдановки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Орехового – по украинским военнослужащим, которые выполняют задачи рядом с населенным пунктом. Оккупанты использовали 120 миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

По окрестностям Новолуганского агрессор дважды применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По защитникам Новоалександровки стреляли из ручных противотанковых гранатометов. Вследствие враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Украинские воины на такие преступные действия противника открыли прицельный огонь по опорным пунктам российских наемников. После этого оккупанты прекратили свою активность.

Карта оккупированных на Донбассе территорий / Инфографика 24 канала