Проросійські окупанти на Донбасі 8 червня 7 разів порушили режим припинення вогню. Пари цьому бойовики використовували заборонене мінськими домовленостями озброєння: зокрема міномети калібрів 120 міліметрів.

Ворог вів вогонь також з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї. Про це інформує пресслужба ООС.

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Де стріляли окупанти:

По Водяному – українських захисників обстрілювали з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Богданівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Біля Оріхового – по українських військовослужбовцях, які виконують завдання поруч з населеним пунктом. Окупанти застосували 120 міліметрові міномети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

По околицях Новолуганського агресор двічі задіяв великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

По оборонцях Новоолександрівки стріляли з ручних протитанкових гранатометів.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

Українські воїни на такі злочинні дії противника відкрили прицільний вогонь по опорних пунктах російських найманців. Після цього окупанти припинили свою активність.



Карта окупованих на Донбасі територій / Інфографіка 24 каналу