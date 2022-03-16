Об этом сообщили на официальной странице горсовета Бучи 16 марта. Сам инцидент произошел вечером накануне.
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Оккупанты устроили погром в админздании Бучанского городского совета и взяли в плен наших сотрудников и волонтеров, которые до последнего под обстрелами помогали жителям нашего города,
– говорится в сообщении.
В обращении добавляют, что перед отъездом из горсовета оккупанты выбросили паспорта и документы незаконно задержанных.
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