Про це повідомили на офіційній сторінці міськради Бучі 16 березня. Сам інцидент стався напередодні ввечері.

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Окупанти вчинили погром в адмінбудівлі Бучанської міської ради та взяли в полон наших співробітників і волонтерів, які до останнього під обстрілами допомагали мешканцям нашого міста,

– мовиться в повідомленні.

У зверненні додають, що перед від'їздом з міськради, окупанти викинули паспорти та документи незаконно затриманих.

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