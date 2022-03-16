Про це повідомили на офіційній сторінці міськради Бучі 16 березня. Сам інцидент стався напередодні ввечері.
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Окупанти вчинили погром в адмінбудівлі Бучанської міської ради та взяли в полон наших співробітників і волонтерів, які до останнього під обстрілами допомагали мешканцям нашого міста,
– мовиться в повідомленні.
У зверненні додають, що перед від'їздом з міськради, окупанти викинули паспорти та документи незаконно затриманих.
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